طرق بسيطة لوقف فقدان الوزن لدى مرضى السكر

كتب – حسام الشقويرى

مرض السكر هو أحد التحديات الصحية العالمية التى تؤثر على الملايين فى العالم، ويعانى العديد من مرضى السكر من السمنة أو زيادة الوزن، وغالبًا ما يمر جانب آخر دون أن يلاحظه أحد وهو صراع فقدان الوزن غير المرغوب فيه، والذى يمكن أن يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات، وفقا لما نشره موقع health.

وتعد إدارة مرض السكر أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة به، ويشمل ذلك معالجة مشكلة فقدان الوزن غير المقصود، وتعتبر مراقبة أنماط فقدان الوزن جزءًا لا يتجزأ من إدارة مرض السكر، فى حين أن التخلص من الوزن الزائد قد يبدو أمرًا جذابًا، إلا أن فقدان الوزن غير المبرر وغير الطوعي يمكن أن يؤدي إلى مخاوف صحية كبيرة. ومن الضروري إدراك أن الحفاظ على وزن ثابت لا يقل أهمية عن التحكم في مستويات السكر في الدم.

ومن خلال فهم الأسباب الجذرية وتنفيذ التدابير المناسبة، يمكن للأفراد المصابين بالسكرى استعادة السيطرة على وزنهم والحفاظ على سلامتهم العامة.

يظهر مرض السكر عندما ترتفع مستويات السكر فى الدم باستمرار، فبعد تناول الطعام تتحلل الكربوهيدرات المعقدة الموجودة فى الطعام إلى سكر بسيط يسمى الجلوكوز، ثم ينتقل هذا الجلوكوز عبر مجرى الدم لتوفير الطاقة لخلايا الجسم المختلفة.

أسباب فقدان الوزن غير المقصود فى مرض السكر

مرض السكر هو حالة معقدة يمكن أن تؤدى إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود، وتكمن الآلية الأساسية فى عدم قدرة الجسم على استخدام وتخزين الجلوكوز بشكل فعال، ما يؤدى إلى فقدان السعرات الحرارية عن طريق البول، ومع ذلك هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضًا على فقدان الوزن في مرض السكري. ومن الأمثلة على ذلك فرط نشاط الغدة الدرقية وبعض الأدوية والتوتر والسرطان.

فقدان العضلات ومرض السكر من النوع الثانى

أثبتت الدراسات الحديثة أن الأفراد المصابين بداء السكر من النوع 2 معرضون بشكل خاص لفقدان العضلات مقارنة بنظرائهم غير المصابين بالسكر، لأن انهيار الأنسجة العضلية يساهم في إنقاص الوزن، نتيجة لذلك يمكن أن يؤدي إلى عدم استخدام الخلايا للجلوكوز بشكل كافٍ بسبب مقاومة الأنسولين.

وقد ينتج فقدان الوزن غير المقصود في مرض السكر أيضًا عن مضاعفات مثل تلف الكلى أو الأعصاب، على سبيل المثال يؤدي التبول المفرط، وهو عرض شائع لمرض السكر، إلى التخلص من الجلوكوز فى البول، ونتيجة لذلك فإنه يثقل كاهل الكلى بشكل أكبر ويؤدى إلى فقدان الإلكتروليتات والعناصر الغذائية الأساسية، وبمرور الوقت يمكن أن يساهم ذلك في فقدان الوزن ومزيد من المضاعفات الصحية.

طرق وقف فقدان الوزن فى مرض السكر



- تتبع وإدارة مستويات السكر فى الدم



لمكافحة فقدان الوزن غير المرغوب فيه بشكل فعال فى مرض السكر، يجب على المرء مراقبة وتنظيم مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعى، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى منع انهيار الأنسجة الدهنية والعضلية لإنتاج الطاقة، استشر مقدم الرعاية الصحية بانتظام، والذى يمكنه تقديم إرشادات بشأن مراقبة مستويات السكر في الدم واقتراح التعديلات المناسبة على الدواء أو جرعة الأنسولين، إذا لزم الأمر.

- الوجبات المتوازنة



يعد الحفاظ على وجبات متوازنة وغنية بالمغذيات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على وزن صحى، ركز على دمج الأطعمة التي توفر السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الضرورية، أضف الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل المكسرات والبذور والدهون الصحية لزيادة الوزن الصحي، بالإضافة إلى ذلك أعط الأولوية لمصادر البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبقوليات، كمساعدات بروتينية في الحفاظ على العضلات وتنميتها.

- الانخراط فى تدريب المقاومة



خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن دمج تدريب المقاومة في روتين التمرين الخاص بك يمكن أن يفيد مرضى السكر، يمكنك تقوية عضلاتك وتحفيز نموها من خلال الانخراط في أنشطة مثل رفع الأثقال أو استخدام أشرطة المقاومة أو استخدام أوزان اليد، علاوة على ذلك تظهر الأبحاث أن تدريب المقاومة يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات وبنائها، ما يساعد بشكل أكبر في الحفاظ على الوزن.

- إدارة مستويات التوتر



يمكن أن يؤثر الإجهاد بشكل كبير على مستويات السكر فى الدم لدى مرضى السكر، وتظهر الأبحاث أن إفراز هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم عن طريق تكسير الجليكوجين المخزن في الكبد، ولتخفيف التوتر ضع في اعتبارك دمج تقنيات الاسترخاء في روتينك اليومي، بعض الطرق هي التأمل أو تمارين التنفس العميق أو الانخراط في أنشطة تجلب الفرح وتعزز الصحة العقلية.