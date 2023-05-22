قبل ما تعمل دايت.. اعرف أعراض "أنفلونزا الكيتو" وطرق التغلب عليها

كتبت إيناس البنا

كم مرة سمعت أشخاصًا يقولون إن الكربوهيدرات سيئة ؟ ربما في كل مرة ناقشت فيها مشكلة زيادة الوزن لديك على وسائل التواصل الاجتماعي أو في صالة الألعاب الرياضية.

بدون شك، تتمتع الكربوهيدرات بسمعة سيئة للغاية في صناعة اللياقة البدنية، وهذا هو السبب في أن نظام كيتو الغذائي يحظى بشعبية كبيرة، حمية الكيتو هي حمية غنية بالدهون ومتوسطة البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات تساعد في إنقاص الوزن بسرعة.

تساعد حمية الكيتو الجسم على الوصول إلى حالة "الكيتوزية"، حيث يحصل الجسم على الطاقة من الدهون المخزنة، مما يساعد في حرق الدهون العنيدة في الجسم.

ولكن وفقا لموقع " healthline"، تكمن مشكلة الدخول في حالة "الكيتوزية" في أنها تسبب أيضًا أنفلونزا الكيتو، لذلك ، إذا كنت جديدًا على نظام كيتو الغذائي أو كنت تفكر في البدء به ، فلنتحدث أولاً عن أنفلونزا الكيتو ، وكيفية التغلب عليها ، والآثار الجانبية الأخرى.

ما هو انفلونزا الكيتو؟



عندما يبدأ الشخص في اتباع نظام كيتو الغذائي لأول مرة، فإنه لا يرى أي فرق في وزن الجسم لأن الأمر يستغرق وقتًا حتى يصل الجسم إلى الحالة الكيتونية، من الناحية المثالية، يستغرق الأمر أكثر من أسبوع للدخول إلى الحالة الكيتونية، وبمجرد الوصول إلى الحالة ، تأتي إنفلونزا الكيتو كمكافأة.

أنفلونزا الكيتو هي مجموعة من الأعراض التي يعاني منها بعض الأشخاص نتيجة تجنب الكربوهيدرات، يمكن أن تشمل هذه الأعراض التعب ، والصداع ، والتهيج ، والغثيان ، والدوخة ، وتشنجات العضلات. تستمر الأعراض في أي مكان من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع وتختفي بمجرد أن يعتاد الجسم على استخلاص طاقته من الدهون.

كيفية التغلب على انفلونزا الكيتو

اشرب الكثير من الماء

يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة جسمك في التخلص من السموم وتقليل أعراض أنفلونزا الكيتو.

وجبة الغش



يمكن أن تساعدك وجبة الغش في الهروب من دائرة الأنفلونزا، الشيء الأساسي الذي يجب تذكره هو أنه لا يجب أن تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحتاج.

الحصول على قسط كاف من النوم

يتحول جسم الإنسان ويدخل منطقة حرق الدهون أثناء النوم. نتيجة لذلك ، يجب أن تحصل على ست إلى ثماني ساعات من الراحة يوميًا.

ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة من أفضل الطرق لزيادة التمثيل الغذائي وتقليل تأثير أنفلونزا الكيتو.

الكيتو.. آثار جانبية أخرى

الإمساك



الإمساك هو أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا والتي يتم تجاهلها والتي يواجهها أخصائيو حمية الكيتو نتيجة عدم تناول الكربوهيدرات، يعتبر تناول ما يكفي من الألياف هو الاستراتيجية الأكثر فعالية لعلاج الإمساك، لذلك، في المرة القادمة التي تأكل فيها الدجاج ، امزجها مع وعاء من الخضار المسلوقة.

رائحة الفم الكريهة



الجزء الأكبر من الوقت، يمكن أن يؤدي تناول الدجاج أو البيض إلى رائحة الفم الكريهة، لتحقيق التوازن بين الأشياء ، يمكنك تغيير مصادر البروتين أو قضاء يوم عطلة بينهما.

زيادة العطش



الجفاف هو أحد الأعراض الشائعة لتناول البروتين، إذا كنت تشعر بالجفاف، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب اتباع نظام غذائي عالي البروتين، أسهل طريقة لتجنب الجفاف هي تتبع كمية الماء التي تتناولها وشرب الماء كل ساعتين.

طفح كيتو الجلدى

عند بدء نظام كيتو الغذائي ، قد يصاب بعض الأشخاص بطفح جلدي يُعتقد أنه ناتج عن إطلاق السموم من الجسم.