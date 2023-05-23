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عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يطالب بتعميم تجربة "وظيفتك جنب بيتك"

الثلاثاء، 23 مايو 2023 08:00 م
عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يطالب بتعميم تجربة "وظيفتك جنب بيتك" الحوار الوطنى
كتب هشام عبد الجليل

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أكد النائب أحمد الشرقاوي عصو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية تقديم مقترحات ورؤى للتنمية الصناعية وليس فقط التطرق إلى المعوقات والمشاكل.
 
وأشار الشرقاوى، إلي أن الصناعة من القطاعات الإنتاجية التى من شأنها المساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيدا بالمشروع الذي تبنته الدكتورة عبلة عبد اللطيف عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية، عام 2016 تحت عنوان " وظيفتك جنب بيتك" بمركز كفر شكر فى 13 مصنعا، مطالبا بتعميم المقترح فى مختلف المحافظات.
 
وتابع الشرقاوى: "المشروع تم باشتراك الدولة والإدارة المحلية والمصنعين الجدد والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال توفير قطعة أرض فى القرى أو أطراف المدن، لوفرة الأيدى العاملة،  لافتا إلى أن أهم المشاكل التي تواجه المناطق المستثمرين فى الصناعية هي قلة العمالة، مؤكدا أن هذا النموذج هو الأمثل فى مصر، حيث يتم من خلال فترة حضانة مع مستثمرين كبار يساعدوهم فى التأهيل والتسويق حتي نجاح المشروع وهو ما حدث بالفعل، مشددا على أهمية اعادة ثقافة العمل والانتاج فى مصر ، خاصة بعد عزوف حاملي المؤهلات المتوسطة وخريجي الكليات والمعاهد عن الأعمال الانتاجية مضيفا:" كلهم بقوا سواقين تكاتك ودليڤري"، مشددا على ضرورة تعميم تجربة " وظيفتك جنب بيتك"، فى مختلف المحافظات لخلق بيئة صناعية مثلي.
 
 جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

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