ضبط مسجل خطر بحوزته 700 جرام هيروين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، من تحديد وضبط مسجل خطر شقي سرقة بالإكراه وبحوزته 700 جرام من مسحوق الهيروين المخدر بمنطقة سخا التابعة لدائرة قسم أول كفر الشيخ، وذلك أثناء ترويجه للمواد المخدرة بدائرة القسم ليجري ضبطه واقتياده إلى قسم أول كفر الشيخ.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد برصد عناصر الشرطة السريين بدائرة قسم أول كفر الشيخ قيام مسجل خطر شقي سرقة بالإكراه بالاتجار بالمواد المخدرة، ليؤكد ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، صحة ما ورد من معلومات عن طريق التحري عن المسجل وأماكن تردده.

وباستهداف ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، الشخص المتحرى عنه، عقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطه حيث تبين أنه "م. ن. ع"، 38 عاما، عاطل ومقيم بحي سخا، ومسجل خطر شقي سرقة بالإكراه، من ذوي المعلومات الجنائية، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 700 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدمه المتهم للترويج لبضاعته المحرمة، تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3863 جنايات قسم أول كفر الشيخ، لسنة 2023، وجري عرض المتهم علي جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.