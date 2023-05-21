ضبط متهم بحوزته 550 جرام هيروين وسلاح ناري بكفر الشيخ سبق اتهامه في 11 قضية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مباحث قسم شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط نقاش بحوزته كمية من مسحوق الهيروين وسلاح ناري غير مرخص، وجرى التحفظ المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد ضبط «و.ع» 46 سنة، نقاش، سبق اتهامه في 11 قضية، يقيم دائرة قسم شرطة دسوق، وألقت المباحث القبض على المتهم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 550 جراماً، وسلاح ناري محلي «فرد خرطوش»، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتحفظت الحملة على المضبوطات، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 5930 لسنة 2023م، جنايات قسم دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.