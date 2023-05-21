بايدن: سنعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف ـ 16"

وكالات

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه سيتم العمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف ـ 16"، وذلك حسبما أفاد موقع سكى نيوز فى شريط عاجل.

وأكد بايدن خلال مؤتمر صحافي عقب حضوره قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، على قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها سيكون أمرا أساسيا لإنهاء الحرب عبر المسار الدبلوماسي.

وقال إن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين "غير مقبولة"، مشيراً إلى أن الاختلاف في وجهات النظر تعرقل التوصل إلى حل بشأن أزمة سقف الديون .

وأعرب بايدن، عن التزام الولايات المتحدة بعالم خالٍ من المخاطر النووية، لافتاً إلى أن مجموعة السبع تعهدت بمنع انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف: "ضمن مجموعة G7 نوحد النهج في التعامل مع الصين"، مشيراً إلى أن "التطورات والتحديات الراهنة تؤكد أهمية الدور الريادي للولايات المتحدة عالمياً".