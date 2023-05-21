أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل سلطان عُمان هيثم بن طارق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عقب وصوله مطار القاهرة، قادما من سلطنة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عُمان بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عقب وصوله مطار القاهرة، قادما من سلطنة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين. رئيس الوزراء: نرحب بأى أفكار أو مقترحات خارج الصندوق تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي؛ حيث استعرض مع أعضاء المجلس القرارات الأخيرة التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي، وخطة تنفيذ هذه القرارات التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر. الثلاثاء.. رحلة جوية من مطار دنقلا للمصريين الراغبين فى العودة من السودان أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار "دنقلا" يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، حيث سيتم الإجلاء جواً من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحاً، جاء ذلك إلحاقاً بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان. تعليم الجيزة: 98.4% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم ولم ترد شكاوى تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان مدارس هدى شعراوي الإعدادية بنات، ومدرسة بدر الإعدادية بنين التابعة لإدارة الدقي التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة هالة كمال.

الحكومة تنفى إلغاء صرف الدعم الاستثنائى المقرر على بطاقات التموين لشهر يونيو

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل

طقس غد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والعودة للانعقاد غدا

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، وذلك بعد مناقشة استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى.

التعليم العالى: ارتفاع ترتيب مصر فى الإنفاق على البحث العلمى للمركز 35 عالميا كشف الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمى، عن ارتفاع ترتيب مصر فى نسبة التمويل والإنفاق علي البحث العلمى، ليصل إلى 35 عالميا. محافظ سوهاج: توريد 52 ألفا و201 طن و102 كيلو قمح منذ بدء الموسم.. صور أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 52201 طن 102 كيلو قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد الأقماح يوم 23 أبريل الجاري، وحتى أمس السبت 20 من مايو، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات. الصحة: توعية 2484 من المواطنين ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بـ16 محافظة أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقد 52 ندوة تثقيفية لطلبة المعاهد الفنية الصحية، ومدارس التمريض، بالإضافة إلى المترددين على عيادات فحص المقبلين على الزواج، وذلك بـ16 محافظة، خلال الربع الأول من العام الجارى. مؤتمر صحفى بحضور 5 وزراء لعرض مشروعات الطاقة الشمسية من شرم الشيخ غدا تستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غدا الإثنين فعاليات مؤتمر صحفى لعرض مشروعات الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات تتعدى 40 ميجاوات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزراء الكهرباء، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، ومحافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتي - الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، باحد فنادق شرم. التعليم تبدأ اليوم تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، للمديريات التعليمية اليوم الأحد 21 مايو الجارى، تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الاثنين 22 مايو، موضحة أن كل مديرية سوف ترسل مندوبا لاستلام أرقام الجلوس وتسليمها للمدارس الثانوية لتجهيزها للطلاب .