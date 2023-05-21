أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل سلطان عُمان هيثم بن طارق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عقب وصوله مطار القاهرة، قادما من سلطنة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يستقبل سلطان عُمان بمطار القاهرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عقب وصوله مطار القاهرة، قادما من سلطنة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.
رئيس الوزراء: نرحب بأى أفكار أو مقترحات خارج الصندوق تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار
الثلاثاء.. رحلة جوية من مطار دنقلا للمصريين الراغبين فى العودة من السودان
أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار "دنقلا" يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، حيث سيتم الإجلاء جواً من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحاً، جاء ذلك إلحاقاً بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان.
تعليم الجيزة: 98.4% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم ولم ترد شكاوى
الحكومة تنفى إلغاء صرف الدعم الاستثنائى المقرر على بطاقات التموين لشهر يونيو
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل
طقس غد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والعودة للانعقاد غدا
التعليم العالى: ارتفاع ترتيب مصر فى الإنفاق على البحث العلمى للمركز 35 عالميا
محافظ سوهاج: توريد 52 ألفا و201 طن و102 كيلو قمح منذ بدء الموسم.. صور
الصحة: توعية 2484 من المواطنين ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بـ16 محافظة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقد 52 ندوة تثقيفية لطلبة المعاهد الفنية الصحية، ومدارس التمريض، بالإضافة إلى المترددين على عيادات فحص المقبلين على الزواج، وذلك بـ16 محافظة، خلال الربع الأول من العام الجارى.
مؤتمر صحفى بحضور 5 وزراء لعرض مشروعات الطاقة الشمسية من شرم الشيخ غدا
تستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غدا الإثنين فعاليات مؤتمر صحفى لعرض مشروعات الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات تتعدى 40 ميجاوات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزراء الكهرباء، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، ومحافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتي - الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، باحد فنادق شرم.
التعليم تبدأ اليوم تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، للمديريات التعليمية اليوم الأحد 21 مايو الجارى، تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الاثنين 22 مايو، موضحة أن كل مديرية سوف ترسل مندوبا لاستلام أرقام الجلوس وتسليمها للمدارس الثانوية لتجهيزها للطلاب .
"التموين" تطرح كيس مكرونة 800 جرام على البطاقات بسعر 13 جنيها
تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح كيس المكرونة زنة 800 جرام بسعر 13 جنيها للكيلو على بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة