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مقررات السلع التموينية على البطاقات.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:54 م
مقررات السلع التموينية على البطاقات.. اعرف التفاصيل مقررات السلع التموينية على البطاقات
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرف السلع التموينية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت، و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.
 
كما يتم صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر مع صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات ،كما أن حق المواطن في صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظه، باستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم علي هذه المنافذ.
 
 
 

البطاقات التموينية

التموين

مقررات السلع التموينية

السلع التموينية



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