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الصحة توضح أماكن الخدمات وفرق الدعم النفسى للأشقاء السودانين.. التفاصيل

الأحد، 21 مايو 2023 01:00 ص
الصحة توضح أماكن الخدمات وفرق الدعم النفسى للأشقاء السودانين.. التفاصيل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبدالغفار  المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه تم تعزيز خدمات فرق الطوارئ للدعم النفسي بمستشفيات (الصداقة، أبو سمبل الدولي، أسوان للصحة النفسية)، لاستقبال الأشقاء السودانيين والمصريين الذين وصلوا إلى حدود جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم النفسى.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أن خدمات الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، متاحة للقادمين الذين يحتاجون إلى الاستفسار أو الدعم النفسي إلى جانب خدمات المنصة الإلكترونية الوطنية للصحة النفسية https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar
 
من جانبها، أوضحت الدكتورة  منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه جاري تدريب فريق الخط الساخن، والمنصة الوطنية لخدمات الصحة النفسية، على برنامج «سد الفجوة» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب غير المتخصصين في الطب النفسي لدمج خدمات الصحة النفسية واستيعاب عدد أكبر من المرضى.
 
وذكرت «منن عبد المقصود» أن تلك الخدمات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية، على دعم علاقات التآخى بين الشعوب، بما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.

الصحة

السودان

خدمات الدعم النفسى



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