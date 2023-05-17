وفد "القوى العاملة" يزور مشروع الطاقة الشمسية بقرية فارس فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

زار وفد من مديرية القوى العاملة بأسوان، برئاسة فوزى صابر مدير عام المديرية، موقع مشروع الطاقة الشمسية الجديد بقرية فارس بكوم أمبو للاطمئنان على إجراءات السلامة والصحة المهنية التى يتم تنفيذها به للحفاظ على سلامة العاملين به.

وأكد فوزى صابر، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، فى بيان صحفى، أن الهدف من هذه الزيارات والجولات بالمشروعات المختلفة يأتى للوقوف ميدانياً على خطة الطوارئ والإجراءات المتعددة التى يتم اتخاذها لتحقيق السلامة والصحة المهنية، وكيفية مواجهة المخاطر، وإجراءات الوقاية والتعامل الآمن معها، فضلاً عن تنفيذ الإسعافات الأولية الهادفة للسيطرة على أى أحداث طارئة أولاً بأول.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بمواصلة الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة لمنظومة وآلية تحقيق أوجه السلامة والصحة المهنية داخل المشروعات التنموية والخدمية المختلفة المقامة بنطاق المحافظة.