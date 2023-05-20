وكيل تعليم المنوفية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم السبت لجان مدرسة الوعي القومي التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية حيث يؤدي تلاميذها امتحانهم في مادة "اللغة الانجليزية"، واطمأن "الفولى" علي حُسن طباعة الورقة الامتحانية وأحال المقصرين لجهات التحقيق بسبب حيازتهم للهواتف المحمولة.

ولليوم الثاني على التوالي تابع الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، تأمين و مرافقة رجال الشرطة لصناديق أوراق الأسئلة للشهادة الإعدادية لمادة اللغة الانجليزية من مقر توزيع الأسئلة، حتى وصولها إلى جميع اللجان بكافة أرجاء المنوفية.

وكانت تداولت صفحات الغش على تطبيق تليجرام صورا من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، منها امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وأسيوط وكفر الشيخ وقنا وبعض المحافظات الأخرى، فيما أكدت المديريات التعليمية تتبع الأوراق الامتحانية المتداولة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع وتطبيق القانون الخاص بإلغاء امتحانات الطلاب المتورطين فى تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش. ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشديد الملاحظة بلجان امتحانات الشهادات العامة سواء الشهادة الإعدادية أو الثانوية العامة والفنية للتصدى لمحاولات الغش بالامتحانات، مشددة على تطبيق القانون بحسم على أية مخالفات بالاختبارات، مضيفة أن تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات التليجرام عقوبتها الحرمان عامين من الامتحانات.



وكيل تعليم المنوفية يتابع امتحانات الشهادة الاعدادية (1)



وكيل تعليم المنوفية يتابع امتحانات الشهادة الاعدادية (2)