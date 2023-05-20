اليوم.. 90 ألفا و428 طالبا يؤدون امتحانات الإعدادية داخل 408 لجان بالغربية

تنطلق اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الثانى لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، داخل 408 لجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

حيث يؤدى 90 ألفا و428 طالبا وطالبة ويؤدون الامتحانات داخل 408 لجان، ويبلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 2040 طالبا وطالبة ويؤدون الامتحانات داخل 15 لجنة.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة، من الاستعداد للامتحانات، حيث عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومحمد وجدى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومحمد داود رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، ومحمد حموده مدير إدارة أمن المديرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2022 / 2023.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بنشرة الموانع الصادرة من مديرية التربية والتعليم، والتشديد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأى محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

كما وجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفورى عند وجود أى مشكلة.

كما أكد "حسن" على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، وشدد على أنه يمنع تماماً خروج أى من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، كما أوصى وكيل الوزارة، مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة فى نهاية سير الامتحان.