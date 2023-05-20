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تعليم القاهرة تحقق فى تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية قبل بدء اللجنة

السبت، 20 مايو 2023 09:55 ص
تعليم القاهرة تحقق فى تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية قبل بدء اللجنة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه جار معرفة مصدر خروج امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية قبل بدء الامتحان بدقائق، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الواقعة حال التأكد من صحتها.
 
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق ٢٠ مايو، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الاجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي شدد على كافة المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش الكتروني خلال الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.
 
 

التربية والتعليم

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