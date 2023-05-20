كمين يحبط مخطط عاطل لترويج الأقراص المخدرة بين زبائنه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه أقراص مخدرة بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، لمواد مخدرة وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة.

تم إعداد كمين للمتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.