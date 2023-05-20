اليوم السابع
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السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

السبت، 20 مايو 2023 03:09 م
السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "خ.ع." بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم  بالاتجار فى الشابو بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم، وبحوزته 15 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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جنايات سوهاج

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