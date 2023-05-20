السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم، وبحوزته 15 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.