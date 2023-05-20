المشدد 10 سنوات لسيدة و5 سنوات لشقيقها لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة "ع.ع"27 سنة ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وشقيقها "م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 18 قطعة حشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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