أخبار 24 ساعة.. التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى
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الصحة: 2.5 مليون وفاة حول العالم سنويًا يمكن تفاديها حال تقليل استهلاك الملح
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