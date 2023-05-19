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أخبار 24 ساعة.. التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى

الجمعة، 19 مايو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى
 
التعليم: تشديد الملاحظة بلجان امتحانات الشهادات العامة للتصدى للغش
 
الصحة: 2.5 مليون وفاة حول العالم سنويًا يمكن تفاديها حال تقليل استهلاك الملح
 
الزراعة: الصحراء تتخضر.. وإضافة مليون فدان للرقعة الزراعية فى سنوات قليلة
 

 


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