أخبار 24 ساعة.. التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى

كتب: محمد الأحمدى

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.