اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 06:23 م
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البيئة تبحث كيفية الاستثمار فى إعادة تدوير زيوت الطعام لإنتاج ديزل حيوى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 مايو 2023 06:00 م
البيئة تبحث كيفية الاستثمار فى إعادة تدوير زيوت الطعام لإنتاج ديزل حيوى.. اعرف التفاصيل زيت الطعام
كتبت منال العيسوي

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تبحث وزارة البيئة خلال هذه الفترة  كيفية الاستثمار فى إعادة تدوير زيوت الطعام لإنتاج الديزل الحيوى ووقود  الطيران المستدام، باستثمارات تصل ل 200 مليون دولار،  ودراسة  سبل تهيئة المناخ المناسب فى ظل  المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات و قانون المخلفات 202 لسنة 2020.
 
 
ومن جانبه قال الدكتور طارق العربى رئيس جهاز المخلفات الصلبة فى تصريحات خاصة أنه تحرص وزارة البيئة على تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة، للحد من آثارها السلبية على منظومة المخلفات، إضافة للحد من المخاطر التي تهدد صحة المواطن بسبب تجميع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بطريقة غير آمنة.
 
وأشار العربى إلى  أهمية إحكام السيطرة على إعادة استخدام هذه الزيوت مرة أخرى في الطعام،  وضرورة وضع الضوابط اللازمة لضمان  تنفيذ الإدارة المتكاملة لهذه الزيوت المستعملة بطريقة سليمة بيئيًا،وحوكمة  استرجاع زيوت الطعام المستعملة لأغراض غير الإستخدام الآدمي، إضافة لكيفية إعادة استخدام تلك الزيوت بطريقة آمنة على البيئة وصحة المواطن.
 
جدير بالذكر أن وزارة البيئة نفذت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ ورشة عمل عن منظومة تجميع وتدوير وتصدير زيوت الطعام ، بحضور ممثلى الجهات المعنية من وزارة الصحة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الهيئة الوطنية للإعلام، غرفة الصناعات الكيماوية، وعدد كبير من الشركات المعنية وأصحاب المصلحة.
 
 

البيئة

الزيوت المستعملة

إعادة التدوير

الوقود الحيوى

تغير المناخ

الوقود المستدام



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