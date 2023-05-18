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الصحة: 2.5 مليون وفاة حول العالم سنويًا يمكن تفاديها حال تقليل استهلاك الملح

الخميس، 18 مايو 2023 12:38 م
الصحة: 2.5 مليون وفاة حول العالم سنويًا يمكن تفاديها حال تقليل استهلاك الملح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن 2.5 مليون حالة وفاة حول العالم سنويًا يمكن تفاديها إذا تم تقليل استهلاك الملح عالميًا إلى الكمية الموصي بها وهي أقل من 5 جرام من الملح يوميًا وتشمل الملح المستخدم في طهي وتتبيل الطعام. 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

وأضافت أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائى وتراكمى)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة التي تسببها الأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابعت: أن العلاج يصرف بالمجان للمواطنين الذين يتم اكتشاف إصابتهم بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) وذلك فى الوحدات الصحية أو فى المستشفيات، وفقاً للحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحة أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية، كما تعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.


الصحة

الملح

تتبيل الطعام

الامراض المزمنه

ملح الطعام



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