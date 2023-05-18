تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية.. والتعليم تحقق

القليوبية إبراهيم سالم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ومجموعة من الأهالى امتحان مادة اللغة العربية والإملاء، للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2023، بعد دقائق من بدء الامتحان فى الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، أنه يتم الأن العمل على رصد مصدر تسريب الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فورا.

وأجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2023، اليوم الخميس، حيث بدأ الطلاب فى أداء امتحان مادة اللغة العربية، رافقه خلالها سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مدرسة ناصر الإعدادية ببنها، ومدرسة النور للمكفوفين ببنها، حيث تفقد لجان الامتحانات واستمع لآراء الطلاب فى الامتحان، وما إذا كان يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، كما تفقد عدد من المدارس بإدارتى كفر شكر وطوخ التعليمية.

بدأ اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أداء امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسى الثانى 2023، وسط انتشار مكثف لرجال أمن القليوبية لتأمين اللجان وتوفير حالة من الهدوء فى محيطها

وكان قد توافد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام 2023، حيث حرص الأهالى على اصطحاب أبنائهم حتى لجان الامتحانات، كما حرص أيضا عدد من الطلاب على المراجعة النهائية وقبل الدخول للجان.

وتنطلق، اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 فى محافظة القليوبية، للفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، والتى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعتين ونصف، إذ تم تحديد جميع لجان المدارس على مستوى المحافظة وعددها 443 لجنة، والتى سوف يؤدى بها 102816 طالبا وطالبة امتحانات نهاية العام للإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم، وتم الانتهاء من تجهيز اللجان وتوفير إضاءة جيدة، وعوامل تهوية، وعوامل الأمن والسلامة.

وعقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا موسعا مع مديرى العموم بالمديرية ومديرى الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الخميس.

وناقشت مدير تعليم القليوبية، مجموعة من النقاط الهامة منها التأكيد على تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ممن ليس لديهم موانع برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة، المراحل، الأمن، التوجيه الفنى حسب كل مادة، واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.

كما أكدت مدير تعليم القليوبية، على التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبان التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، مشددة على منع الغش منعا نهائيا داخل اللجان الامتحانية والالتزام بقانون 205 لسنة 2020 لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا فى اللجان من قبل الطالب أو الملاحظ فى اللجنة الامتحانية.

وأضافت، أن رؤساء اللجان سيتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا والكترونيا للمتابعة الفورية لسير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه البعض منهم.