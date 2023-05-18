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الزراعة: الصحراء تتخضر.. وإضافة مليون فدان للرقعة الزراعية فى سنوات قليلة

الخميس، 18 مايو 2023 11:04 ص
الزراعة: الصحراء تتخضر.. وإضافة مليون فدان للرقعة الزراعية فى سنوات قليلة جنى محاصيل زراعية
كتبت بسمة محمد

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قال محمد فهيم مستشار وزراعة الزراعة، إن المشروعات الوحيدة التى رأتها العين مباشرة فى القطاع الزراعى هو تحول الصحراء الصفراء إلى اللون الأخضر، وحصاد خير بمئات الألاف من الأطنان.

 

أشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"8 الصبح" على dmc، إلى تعامل الدولة المصرية مع ملف الأمن الغذائى بطريقة واعية، من مشروعات على الأرض وإجراءات وقوانين تخص البورصة المصرية للمزارعين، مضيفا بأن الدولة تشترى المحصول من الفلاح" وتحدد سعر الاستلام مسبقا، وتابع: مشروع "شرق العوينات" ومسؤولية الدولة اتجه زراعتها وتفكيرها للمستقبل وتأسيس بنية تحتية وضم انجاز للرقعة الزراعية حوالى مليون فدان فى أقل من 7 سنوات.

 

تابع: استصلاح الأراضى وعمل الدولة بطرق وخطوات منهجية فى تشغيل وبناء المصانع وقربها من الأراضى الزراعية ورؤية التكامل بين الزراعة والتصنيع الزراعى والمقارنة بين ما كان يحدث من إنتاج المحصول ومسافة نقله وتسويقه، وبين ما يحدث حاليا من إنتاج المحصول وحدوث عملية تصنيع وزيادة قيمته المضافة وتصديره.

 

وأضاف، أنه فى بعض الأوقات يكون المحصول زيادة فى الأسواق فيقلل من قيمة سعره، لكن وجود الزراعة التعاقدية وحفظها للمحاصيل وأهميتها فى رجوع الدورة الزراعية، واستخدامها فى محاصيل كالقمح والذرة والفول الصويا والقطن.


الزراعة

وزارة الزراعة

الصحراء

قناة دي ام سي



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