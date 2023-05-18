هل أكل الموز فقط لإنقاص الوزن فعال؟ اعرفى سلبيات النظام الغذائي الأحادي

كتبت ميرفت رشاد

يتطلب إنقاص الوزن الكثير من الجهد فيما يتعلق بنظامك الغذائي وممارسة الرياضة ونمط حياتك، ومع ذلك ، فقد لوحظ أن الأشخاص قد لا يتمكنون من اتباع روتين التمرين ولكنهم يحاولون تقليل وزنهم باتباع أنواع مختلفة من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، في حين أن هناك مجموعة متنوعة من الأنظمة الغذائية المتاحة ، إلا أن اختيار النظام المناسب قد يكون أمرًا مربكًا، نظام غذائي مشهور لفقدان الوزن هو النظام الغذائي أحادي الاتجاه ، إنها خطة نظام غذائي بسيطة تتطلب منك تناول عنصر واحد من فئة الطعام في كل وجبة في اليوم ، هل يمكن أن يساعد بالفعل في إنقاص الوزن؟ إليك ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما هو النظام الغذائي أحادي الاتجاه؟



النظام الغذائي الأحادي ، هو نظام بسيط يستهلك فيه الشخص عنصرًا غذائيًا واحدًا فقط مثل الموز أو مجموعة غذائية لعدة أيام وأسابيع، اكتسب هذا النظام الغذائي شعبية بين الأشخاص الذين يسعون إلى اتباع نهج بسيط لفقدان الوزن دون قيود شديدة ونظام التمارين الرياضية، الميزة الرئيسية لهذا النظام الغذائي هي أنه يعد بفقدان الوزن بسرعة.

هل النظام الغذائي الأحادي فعال في إنقاص الوزن؟



النظام الغذائي أحادي الاتجاه يحد من السعرات الحرارية ، والذي يمكن أن يساعدك بشكل فعال في تحقيق فقدان الوزن على المدى القصير، لذلك إذا كنت تسأل عما إذا كان يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن ، فالجواب هو نعم ومع ذلك ، فهي ليست طريقة صحية لفقدان الوزن، يصعب اتباع هذا النوع من النظام الغذائي لفترة طويلة ، وغالبًا ما يبدأ العديد من الأشخاص هذا النظام الغذائي لبدء رحلة إنقاص الوزن قبل الانتقال إلى أنماط غذائية أخرى.

الآثار الجانبية للنظام الغذائي أحادي الاتجاه



1. فقدان الوزن على المدى القصير



إن تناول نوع واحد من الطعام يقلل من السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد ، مما يؤدي إلى فقدان الماء بسرعة وتقليل الانتفاخ، هذه العملية تقلل من كتلة العضلات ومع ذلك ، فإن هذا النوع من فقدان الوزن قصير الأجل.

2. زيادة الرغبة الشديدة



يمكن أن يؤدي تجنب مجموعات غذائية معينة إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام الذي قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام خاصةً عندما يكون لدى الشخص قدرة أقل على الحفاظ على القيود الغذائية الصارمة لنظام غذائي أحادي.

3. تقييدية بشكل خطير



النظام الغذائي الأحادي له قيود شديدة قد تؤدي في المستقبل إلى عواقب صحية كبيرة تتراوح من الإمساك ، وعدم انتظام الدورة الشهرية ، والجفاف ، وعدم توازن الكهارل ، وحصى المرارة مما يؤدي إلى التعب ، وانخفاض التمثيل الغذائي ، وفقدان العضلات ، وسوء التغذية.

4. لا يشجع على العادات الصحية



من المهم تحليل نظامك الغذائي الذي يلبي الاحتياجات الغذائية بكميات كافية، ولكن في حالة اتباع نظام غذائي أحادي ، فإن صنفًا واحدًا أو نوعًا واحدًا من الطعام ليس طريقة صحية للتعامل مع فقدان الوزن، هذا يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الأكل، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن ، من المهم أيضًا أن تأخذ قسطًا كافيًا من النوم وممارسة الرياضة للحصول على نتيجة فعالة.

5. نقص التغذية



يجب أن يكون نظامك الغذائي اليومي غنيًا بالعديد من الفواكه والخضروات لأن جسمك يحتاج إلى مجموعة من العناصر الغذائية ليعمل، يمكن أن يكون لنقص فيتامين أو معدن معين آثار ضارة على صحتك. وبالتالي ، فإن تناول عنصر غذائي واحد فقط طوال اليوم عند اتباع نظام غذائي أحادي ليس فكرة جيدة.

6. فقدان كتلة العضلات



يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي أحادي إلى نقص البروتين في جسمك، قد يؤدي ذلك إلى تحطيم كتلة العضلات إلى أحماض أمينية بسبب نقص البروتين، بالمقارنة مع كتلة الدهون ، فإن كتلة العضلات لديها معدل استقلاب أعلى أثناء الراحة نتيجة لذلك ، تحرق المزيد من السعرات الحرارية ، مما يساعد في إنقاص الوزن، ولكن نظرًا لأنك تفقد كتلة العضلات ، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة أهدافك في إنقاص الوزن.