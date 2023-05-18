هبوط مفاجئ بأحد شوارع مدينة سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، أحد المناطق بشارع 26 يوليو، بعد تعرض الطريق لهبوط مفاجئ محدود، دون حدوث أى خسائر فى المكان.

وفوجئ أهالى مركز سمسطا بحدوث هبوط مفاجئ محدود، فى أحد المناطق بشارع 26 يوليو، وانتقل على الفور المحاسب نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، يرافقه فايز حسين وشوقى هاشم نواب رئيس المدينة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالتوجه الفورى إلى مكان الهبوط.

تم إغلاق الطريق بصفة مؤقتة لحين إصلاح الهبوط المحدود وعودة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد الاطمئننان على عدم وقوع أية خسائر، واستدعت الوحدة المحلية بسمسطا مسؤولى المرافق من شركات المياه والغاز الطبيعى والطرق للتعامل مع الوضع، بجانب الانتهاء من ردم مكان الانهيار المحدود وإعادة انتظام عمل الحركة إلى طبيعتها بالشارع.