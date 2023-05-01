هبوط أرضى وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه الشرب

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت منطقة المحمودية بالإسكندرية ، كسر ماسورة مياه بالحارة البطيئة محور المحمودية، وتابعت الجهات التنفيذية الكسر، جاء ذلك في استجابة سريعة للبلاغ الوارد بحدوث كسر ماسورة مياه عمومية بمحور المحمودية، أمام أول شارع سعد الله.

وتوجهت عزة سعد رئيس حي وسط على الفور لموقع البلاغ، يرافقها عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومدير إدارة الطرق بالحي، بتواجد القول الأمني ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي.

وبالمعاينة تبين أنه تسبب كسر الماسورة، في إحداث هبوط أرضي بطريق المحور البطيء، وادي الي تسرب كميات كبيرة من المياه تم التعامل معها بمعرفة معدات شركة الصرف الصحي للكشف عن الكسر وتم الكشف عن الكسر وجاري الإصلاح واتخاذ اللازم، وتوجيه كافة الجهات المعنية بالإسراع فى أعمال إصلاح الكسر والهبوط الأرضي وإعادة الشىء لأصله في إطار المحافظة على السيولة المرورية والأمن وسلامة المواطنين، وجاري العمل بمشاركة إدارة المتابعة بالحي.