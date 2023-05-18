محافظ المنوفية: غلق 6 مخابز بمراكز قويسنا وشبين وأشمون

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق 3 مخابز بلدية بناحية قويسنا البلد مركز قويسنا، ومخبزين بلدى بناحية دكما وميت الموز بشبين الكوم لمدة شهر، كعقوبة إدارية لإنتاجهم خبز بلدى ناقص الوزن ومخالفتهم التوجيهات الوزارية أرقام 30لسنة 2017 و37 لسنة 2020.

كما وافق محافظ المنوفية ، على غلق مخبز بلدى بناحية شطانوف مركز أشمون لمدة شهرين وذلك لغلق المخبز وضرب مبيعات وهمية بالمخالفة للقانون، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

و فى ذات السياق، أضاف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم شن حملات تموينية اليوم الخميس بنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير 220 محضر تموينى تنوع ما بين 102 محضر مخالفات مخابز و118محضر أسواق، مشيراً أن من أبرز القضايا تحرير محضر جنح السادات ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية قرية الخطاطبة لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها 43 شيكارة من الدقيق المدعم استخراج 87.5% لإعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح دون وجه حق، ومحضر جنح مركز تلا ضد صاحب مفرش لتجميع الأقماح لقيامه بتجميع أقماح محلية دون ترخيص من الجهات المختصة وبحوزته كمية قدرها 10 طن قمح محلى معبأ بدون مستندات مجهول المصدر، ومحضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمى.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمخابز وكافة المحلات والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.