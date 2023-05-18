محافظ المنوفية يتفقد عددا من اللجان فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية دور مايو 2023 والتى انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 24 مايو الجارى، وذلك للإطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة شبين الكوم التعليمية، ورؤساء أحياء شرق وغرب.

وتابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة الإعدادية القديمة بنين بشبين الكوم وتضم 24 لجنة، ومدرسة عبدالعزيز باشا فهمى بـ16 لجنة بنسبة حضور 100%، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، واطمئن المحافظ على انتظام سير الامتحانات وبدء اللجان فى مواعيدها المقررة، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتصحيح عينة عشوائية من ورق الإجابة للوقوف على مستوى الامتحان لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تجهيز 399 لجنة لاستقبال 82 ألفا و557 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا على أن هناك متابعات يومية لسير الامتحانات من خلال المرور الميدانى على كافة اللجان وكذا غرفة العمليات المركزية بالمديرية المتصلة بالمدارس للتعامل الفورى مع أى معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب وتذليل العقبات لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وحفاظًا على استقرار العملية التعليمية.