أخبار 24 ساعة.. التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.2 مليون طن حتى الآن

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزيرة التضامن: زيادة موازنة الدعم النقدى 800 مرة منذ 2014 وحتى الآن
وزير المالية: تكليف رئاسى بتعظيم دور القطاع الخاص فى تطبيق التأمين الصحي الشامل
التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 2.2 مليون طن حتى الآن
الحكومة توافق على فتح باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع من واضعى اليد لمدة 6 شهور
وزيرة البيئة بكوريا الجنوبية تشيد بخطوات الرئيس لتحسين الصحة العامة والبيئة
التعليم: آليات لزيادة الاستثمار فى مدارس النيل الدولية والتسويق لها خارج مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة