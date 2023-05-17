اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 11:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شيخ الأزهر يصلي العشاء في ساحة المسجد النبوي الشريف.. صور

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:38 م
شيخ الأزهر يصلي العشاء في ساحة المسجد النبوي الشريف.. صور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في ساحة المسجد النبوي
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت مشيخة الأزهر الشريف صورا لشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، وهو يصلي العشاء في ساحة المسجد النبوي الشريف مع المصلين. 

 

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى لفضيلة الإمام الإكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أثناء تواجده بالروضة الشريفة بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة، وهو يدعو بالقرب من مقام النبى صلى الله عليه وسلم ، حيث سبق وأن تداولت صورة لفضيلته عقب الانتهاء من أداء مناسك العمرة بصحن المسجد المكى الشريف.

الإمام أحمد الطيب
الإمام أحمد الطيب

وقبيل سفره وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه ، من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2022-2023 لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة، والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات قاعات رياض الأطفال) ، والمنتدبين بالمناطق الأزهرية، وذلك خصماً على بند (3) نوع (14) مكافآت الامتحانات للمعلمين المتعاقدين بنظام عاملات قاعات رياض الأطفال وخصماً على بند (3) نوع (2) مكافآت تشجيعية للإداريين والعمال والوعاظ .

 

شيخ الأزهر يصلي العشاء في ساحة المسجد النبوي الشريف مع المصلين
شيخ الأزهر يصلي العشاء في ساحة المسجد النبوي الشريف مع المصلين

وأما بالنسبة للمتعاقدين على بند (2/3) أجور موسمين فيتم على بند (2/3) أجور موسمين، وذلك للعاملين المشاركين في اتمام الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى " المالى" 2022-2023 على الوجه الأكمل.

شيخ الأزهر بالمسجد النبوى
شيخ الأزهر بالمسجد النبوى

 

صلاة شيخ الأزهر
صلاة شيخ الأزهر

 


شيخ الازهر

المدينة المنورة

عمرة

العمرة

المسجد النبوي

أحمد الطيب



الموضوعات المتعلقة

تعرف على سبب ارتداء شيخ الأزهر "طاقية" مع ملابس الإحرام أثناء العمرة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:50 ص

شيخ الأزهر في صحن الكعبة المشرفة مؤديا مناسك العمرة

الإثنين، 15 مايو 2023 10:42 م

فى الذكرى الـ 113 لميلاد شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود.. أسرته تروي مواقف من حياته.. سمى عهده بالعصر الذهبى للمعاهد الأزهرية أنشأ 4000 معهد.. بشر الرئيس السادات بنصر أكتوبر عندما رأى الرسول فى المنام

الجمعة، 12 مايو 2023 11:00 ص

شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر مشيخة الأزهر

الخميس، 11 مايو 2023 02:50 م

شيخ الأزهر يوافق على منح مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين بالمعاهد

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:24 م

اليوم ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:02 ص

تعرف على أبرز المعلومات عن شيخ الأزهر الراحل عبد الله الشرقاوى في ذكرى وفاته

السبت، 22 أبريل 2023 04:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة