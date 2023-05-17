التضامن: نسعى لتحقيق رؤية مشتركة للدول العربية فى مجال الحماية الاجتماعية

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، أن هناك أهمية كبرى فى الوقت الحالى لعقد المؤتمر الإقليمى الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، ورعاية أسر اللاجئين من الدول العربية فى مصر .

وأضافت نيفين القباج أن بنك ناصر الاجتماعى له توجه اجتماعى اقتصادى، وله كثير من المنتجات المصرفية فى التعليم والصحة ومشروعات متناهية الصغر، يستفيد منها الكثير من الفئات، لافتة إلى أن المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية

يستهدف تحقيق رؤية تمويل عربية مشتركة حول أسس التمويل المنصفة للمجتمع العربى والوصول إلى رؤى يستفيد منها الجميع .

وطالبت بالتفكير فى مصادر وصناديق للوقف وتبرعات من كافة الدول لدعم الأسر اللاجئة التى يمكن أن نستخدمها على الوطن العربى من خلال موضوعات وأفكار كثيرة، واستهداف آلية حوكمة العرب والدوران حول رأس المال والاستثمار فى رأس المالى الاجتماعى فى برامج الحماية الاجتماعية منها البرامج الخاصة باللاجئين، خاصة وأن الدولة المستقبلة لهذه الفئات عليها واجبات أمامهم منها قضايا المسنين، وقضايا المرأة والأطفال الأولى بالرعاية .

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، المؤتمر الاقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية بعنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" والذى ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى .

يعقد المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" الذي ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الادارية الجديدة .