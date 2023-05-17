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وزيرة التضامن: زيادة موازنة الدعم النقدى 800 مرة منذ 2014 وحتى الآن

الأربعاء، 17 مايو 2023 05:53 م
وزيرة التضامن: زيادة موازنة الدعم النقدى 800 مرة منذ 2014 وحتى الآن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيادة الدعم النقدى للاسر الاولى بالرعاية خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2023/2024 بما يقرب من 800 مرة، حيث ارتفع الدعم النقدى من 3.6 مليار الى 31 مليار جنيه وذلك فى اطار حرص القيادة السياسة على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية أيضا زيادة موازنة الإسكان الاجتماعى بنسبة 400% والتأمينات الاجتماعية بنسبة 120%

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" الذي ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة " بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل الماضي لافتة إلى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف.


التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

دعم تكافل وكرامة

أسر تكافل وكرامة

الدعم النقدى

اليوم السابع بلس



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