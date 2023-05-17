اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 08:47 م
أكرم القصاص
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وزير الأوقاف: إتمام عملية النقل للعاصمة الإدارية قبل منتصف يوليو

الأربعاء، 17 مايو 2023 07:53 م
وزير الأوقاف: إتمام عملية النقل للعاصمة الإدارية قبل منتصف يوليو متابعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا ‏موسعًا مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإدارة ‏العامة للحوكمة، والإدارة العامة للشئون الإدارية، بحضور الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير ‏الأوقاف للمتابعة بمبنى وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك لمتابعة عملية نقل ‏العاملين بالأوقاف إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ‏

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة بدأت عملية النقل ‏الفعلي، وسيتم نقل جميع العاملين بالأوقاف إلى المبنى الجديد قبل منتصف يوليو، وهي ‏نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة وليس في مجرد المكان.‏  

 

وزير الأوقاف يشاهد الحى الحكومى
وزير الأوقاف يشاهد الحى الحكومى

 

مقر وزارة الاوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة
مقر وزارة الاوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 


العاصمة الادارية

وزير الاوقاف

وزارة الاوقاف

الاوقاف



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