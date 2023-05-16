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اليوم.. آخر موعد للتقديم لوظائف كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:00 ص
اليوم.. آخر موعد للتقديم لوظائف كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا جامعة طنطا
الغربية محمد طارق

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أعلنت جامعة طنطا فى محافظة الغربية، أن اليوم الثلاثاء آخر موعد للتقديم لشغل عدة وظائف منها "أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد" بكلية الفنون التطبيقية.

 

وأضاف الإعلان أن المستندات المطلوبة هى "أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة، أصل شهادة الماجيستير بتقدير ومجموع المقررات الدراسية والنسبة المئوية، أصل شهادة البكالوريوس بالتقدير التراكمى والمجموع الكلى والنسبة المئوية، أصل شهادة تقديرات ومجموع المواد الدراسية موضحاً بها درجة التخصص، 3 نسخ من الماجيستير مع خطاب توصية من المشرف على الرسالة، أصل شهادة الميلاد، أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور، صورة من بطاقة الرقم القومى و6 صور شخصية".

 

وأشار الجامعة إلى أن الطلبات تقدم باسم رئيس الجامعة بمقر الإدارة العامة لجامعة طنطا بشارع الجيش، مكتب المدير العام لشؤون هيئة التدريس.


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