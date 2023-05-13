جامعة طنطا تفوز بكأس بطولة كمال الأجسام بدورة الشهيد الرفاعى

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، فوز الجامعة بكأس بطولة كمال الأجسام، وحصدها المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، خلال مشاركتها بفعاليات دورة الشهيد الرفاعى الـ50 للجامعات المصرية والمعاهد العليا، التى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أضاف الدكتور محمود ذكى، أن طلاب الجامعة حصدوا كأس البطولة، والمركز الأول بعدد نقاط 105 و 8 ميداليات، موجهاً التهنئة للطلاب الفائزين بالبطولة، مشيراً الى أن البطولة شهدت مشاركة 22 جامعة و 127 طالب.

وأوضح الدكتور محمد حسين، أن الطلاب الفائزين هم الطالب أحمد علي عبد الخالق بكلية التجارة، وحصد الميدالية الذهبية -مركز أول وزن 65 كجم-والطالب حسن محمد حسن الشرقاوي والطالب بكلية التربية الرياضية وحصد الميدالية الذهبية مركز أول وزن 90 كجم، والطالب على أيمن على عثمان بكلية الحقوق وحصد الميدالية الفضية مركز ثانى وزن 60 كجم، والطالب يوسف عبد الحميد عبد الجواد بكلية التربية حصد الميدلية الفضية والمركز الثانى وزن 75 كجم، والطالب محمد نصر الإسلام عبد العظيم بكلية التمريض الميدالية البرونزية والمركز الثالث وزن 60 كجم ، والطالب عبد الفتاح هشام عبد الفتاح بكلية الحقوق الميدالية البرونزية مركز ثالث وزن 70 كجم، والطالب احمد سامي عبد المنصف كلية التربية الرياضية الميدالية البرونزية مركز ثالث وزن 90 كجم، والطالب أحمد ربيع ابو الفتوح حموده كلية التربية الرياضية الميدالية البرونزية .مركز ثالث وزن 95 كجم.

تمت البطولة تحت اشراف الدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، و محمد القصير مدير عام الإدارة العامة الشباب بالجامعة، وبهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصرى للجامعات.