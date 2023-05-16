البترول تعلن مد موعد إغلاق مزايدة الحقول المتقادمة وإيجاس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن مد موعد إغلاق مزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول لتنمية الحقول المتقادمة، ومد موعد إغلاق مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للبحث عن البترول والغاز واستغلاله بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى منتصف يوليو، وذلك مراعاة لتزامن احتفالات وإجازات الأعياد، وهو ما يعد فرصة للحصول على المزيد من عروض الشركات بالمزايدتين المطروحتين عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG).
البترول تعلن مد موعد إغلاق مزايدة الحقول المتقادمة وإيجاسالثلاثاء، 16 مايو 2023 05:02 م
البترول
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