وزير البترول: استمرار تدريب الكوادر التعدينية وسط من اهتمام عالمى

كتبت - مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن ما يشهده قطاع التعدين من تطورات بدأ مع تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وآليات الاستثمار واجتذاب شركات عالمية للعمل بمصر، واكبه اهتمام كامل بتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية التعدينية فيما يخص الجيولوجيين والإداريين والماليين ، لافتاً إلى أن تدريب جيولوجيين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الخاص ببرنامج الحصول على شهادة كود التعدين الأسترالي (JORC ) ،هى إحدى الخطوات المهمة التى تضيف لخبرات العاملين وإلى صناعة التعدين التى يتم العمل على زيادة مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى بما يليق وما يتوافر لها من ثروات .

وأوضح الملا، خلال تسليم 22 جيولوجياً متدرباً من هيئة الثروة المعدنية شهادات اجتياز دورة برنامج JORC ، أن برنامج JORC الذى استمر لمدة ثمانية أسابيع متتالية على شكل محاضرات عبارة عن جلسات دراسية (عبر الإنترنت) ، هى من برامج التدريب الفنية المتخصصة التى يوفرها قطاع البترول من خلال شركائه العالميين من شركات عالمية ومؤسسات دولية كالجايكا اليابانية والبنك الدولى وغيرها من الجهات المهتمة بالتدريب والتطوير.

وأكد الملا على استمرار الوزارة فى تدريب الكوادر التعدينية بما يُوجد لديهم تنوعاً فى الخبرات المعرفية والفنية فى ظل ما تشهده صناعة التعدين حالياً من اهتمام عالمى كبير ، مع الدور المتنامى للثروات التعدينية فى مجال التحول الطاقى ، لافتاً إلى أن مصر تطبق استراتيجية تعدينية تراعى تحقيق القيمة المضافة لما تملكه مصر من ثروات تعدينية حباها الله بها ، وتشهد دخول شركاء دوليين من خلال المزايدات التى طرحتها مؤخراً وهو ما يحتاج إلى توفير تدريب مستمر ومن هنا كان وضع بند توفير منح تدريب لكوادر هيئة الثروة المعدنية كبند رئيسى فى عقود الاستثمار ، ووجه الملا بأهمية التوسع فى إجراء زيارات وتدريب للعاملين بالهيئة فى مواقع التعدين المختلفة إلى جانب ما يتم من بعثات وزيارات حقلية كأحد أوجه التوسع فى تدريب العاملين وصقل خبراتهم ومهاراتهم .

وخلال التسليم استمع الوزير للمتدربين وأدار نقاشاً حول ما تلقوه من تدريب ، لافتاً إلى أهمية البناء عليه فى حياتهم وأعمالهم والاستفادة بتطبيق ذلك من أجل تحقيق المزيد لصناعة التعدين المصرية التى تنطلق استثمارياً وتنموياً وفق خريطة طريق تستهدف دعم المجتمعات والاقتصاد المصرى.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية .