الانحناء على الموبايل من الأوضاع الخاطئة لظهرك ويسبب آلام العمود الفقرى

كتبت أمل علام

يكشف الدكتور سامي مارجو، أخصائي العلاج الطبيعي في بريطانيا، عن بعض المواقف التي تؤذي ظهرك، وهي تشمل الانحدار فوق عجلة القيادة، والتحديق في هاتفك، بالإضافة الى النوم على الأريكة، والجلوس على بشكل منحنى على المكتب بعد يوم مرهق في العمل، لأن هذه ليست سوى واحدة من أربع وضعيات يومية يمكن أن تسبب آلام الظهر المؤلمة، حيث إن الانحناء فوق هاتفك مع إمالة رأسك للأمام يزيد من حمل الوزن على الرقبة بشكل كبير.

وإذا كنت من بين ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هواتفهم للحصول على الأخبار والترفيه والمعلومات العامة، فقد تؤذى ظهرك، عند الوقوف، استهدف أن تكون أذنك وكتفك وفخذك وكاحلك في صف، جرب الوقوف وظهرك على الحائط كدليل.

قال مارجو، بالنسبة لفحص هاتفك، انظر إذا كان بإمكانك تجنب النظر إليه أثناء المشي، بدلاً من ذلك، انتظر حتى تجلس بشكل مريح وانظر إلى الشاشة على مستوى العين.

كيفية التعامل مع آلام الظهر والوقاية منها

الوقاية خير من العلاج، كلما عالجت أي مشاكل صحية في ظهرك مبكرًا، زادت فرصك في الاستمتاع بعودة مرنة وخالية من الألم في سن الشيخوخة، يوصي بالتركيز على 5 خطوات لحماية ظهرك، وهم: التمدد، والعلاج، والتمرين، والوضعية، والتقوية، حيث يساعد تمدد ظهرك وتقويته على إرخاء العضلات المشدودة، وزيادة الحركة ودعم العمود الفقري القطني، بينما تحافظ التمارين على مرونة العمود الفقري وتحريك العضلات.

يعد الحفاظ على وضعية جيدة أيضًا أمرًا أساسيًا لصحة الظهر والعمود الفقري، مما يضمن لك البقاء في محاذاة، إذا كنت تعاني بالفعل من آلام الظهر، فإن إيجاد العلاج الموضعي المناسب مهم لضمان تعافيك بشكل صحيح، يمكن أن تساعدك العلاجات الساخنة أو الباردة أو المضادة للالتهابات - مثل زجاجات الماء الساخن وأكياس الثلج والمواد الهلامية العلاجية - في إدارة آلام ظهرك، لذا من الأفضل تجربة كل منها لمعرفة ما يناسبك.

وأضاف، قد يكون هذا هو الفرق بين التعايش مع الألم المزمن لسنوات والشيخوخة مع عمود فقري مرن وصحي يسمح لك بالاستمتاع بجميع الأنشطة التي تحبها.