كيف يؤثر العمود الفقري على مشاعرك وحالتك النفسية؟

يتكون العمود الفقري من العظام والعضلات والأوتار والأعصاب والأنسجة الأخرى التي تبدأ من قاعدة الجمجمة بالقرب من الحبل الشوكي إلى العصعص (عظم الذنب).

ما هي العواطف؟

عندما يكون الأطفال رضعًا، يكون لدى الأطفال عمود فقري على شكل حرف C المنحنيات الثانوية والعمود الفقري القطني يتطور عندما يصبح الأطفال قادرين على رفع رؤوسهم والجلوس والزحف والوقوف والمشي.

العواطف هي حالة ذاتية للعقل أو شعور متحرك يمكن أن تكون العواطف ردود فعل لمحفزات داخلية (مثل الأفكار أو الذكريات) أو الأحداث التي تحدث في بيئتنا الخارجية.

السعادة والفرح والاهتمام والفضول والإثارة والامتنان والحب والرضا - هذه المشاعر الإيجابية تشعر بالرضا وتساعدنا على التقدم في الحياة.

كيف يمكن أن يؤثر العمود الفقري على مشاعرك؟

1. وضعية الأحدب تجعلنا نشعر بالكسل

2. العمود الفقري المحاذي جيدًا يجعلك واثقًا

3. يمكن أن تجعلك آلام العمود الفقري تشعر بالإحباط

المشاعر السلبية مثل الحزن ، الغضب ، الوحدة ، الغيرة ، النقد الذاتي ، الخوف أو الرفض - يمكن أن يكون صعبًا ومؤلماً في بعض الأحيان.عندما يتحول عمودنا الفقري إلى جانب واحد (الجنف) أو نطور حدبًا أو "أتب" ، فإنه يؤثر علينا عاطفياً أيضًا نشعر بمزيد من الخمول ونصبح أقل ثقة في أنفسنا.عندما يتم محاذاة العمود الفقري بشكل جيد، فإنه يعطينا وضعية جيدة كما أنه يحسن الدورة الدموية في الجسم. تحصل الأعضاء الداخلية أيضًا على مساحة كافية لتعمل بشكل جيد وهذا يساعد الناس على الشعور بالسعادة والثقة.

عندما نشعر بألم في العمود الفقري بسبب التشنجات العضلية أو تنكس عظام العمود الفقري، نشعر بالضعف العاطفي الذى يبدأ في التأثير على نوعية حياتنا.

لا يستطيع الكثير من الناس التركيز على العمل بشكل جيد إذا كان هناك ألم في العمود الفقري قد يؤثر أيضًا على دورة نومنا وبالتالي يجعلنا نشعر بمزيد من الانفعال، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إجهاد عام يبدأ في التأثير على هرمون الكورتيزول لدينا والذي بدوره يؤثر على مزاجنا وعواطفنا بشكل أكبر.