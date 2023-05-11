6 طرق للمساعدة في خفض مستويات الجلوكوز بالجسم

كتب – حسام الشقويرى

إلى جانب الطعام ، تلعب العديد من العوامل الأخرى دورًا حيويًا في التحكم في مستويات الجلوكوز لديك. وتعد مستويات الجلوكوز التي يتم التحكم فيها ضرورية للتحكم في وزنك ، كما أنها ضرورية لصحة التمثيل الغذائي لديك. يمكنك اتباع نمط حياة مختلف وتغييرات معتادة للحفاظ على مستوى جلوكوز مستقر بعد كل وجبة. نظرًا لأن نظام التمثيل الغذائي الخاص بك ينظم العديد من الوظائف الأساسية لجسمك ، يجب أن يعمل نظام التمثيل الغذائي بشكل صحيح. تتمثل الوظيفة الأساسية للجلوكوز في إعطاء جسمك الطاقة ليعمل، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وتعد مستويات الجلوكوز أو مستويات السكر في الدم من أهم العوامل التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي لديك. وبالتالي ، من الضروري تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم ومنع حدوث ارتفاعات غير صحية. ولتقليل ارتفاعات الجلوكوز بعد تناول الوجبة ، من الضروري الحفاظ على مستويات الجلوكوز المتوسطة والصائمة في المستوى الأمثل. تضمن مستويات الجلوكوز المستقرة نشاطًا أيضيًا صحيًا وتساعد أيضًا في تحسين حساسية الأنسولين وتعزيز المرونة الأيضية. وتسمح المرونة الأيضية لجسمك باستخدام مصادر الطاقة المختلفة بشكل صحيح ، بما في ذلك الدهون المخزنة والجلوكوز ، والتي تعمل كوقود لجسمك.

بعض استراتيجيات خفض الجلوكوز لتحسين صحتك الأيضية

تعد التغييرات في نمط الحياة ضرورية في مكافحة أي مرض أو خلل وظيفي ، ولا تختلف مستويات الجلوكوز. فيما يلي بعض التغييرات الشائعة في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها في روتينك اليومي لضمان استقرار مستويات الجلوكوز لديك وعمل التمثيل الغذائي بشكل صحيح.

1. تمرن بانتظام

يساعدك النشاط طوال اليوم على الهضم السليم للطعام ويساعد في خفض أي ارتفاع في الجلوكوز. ممارسة أي شكل مثل تمارين القلب الخفيفة أو الهوائية أو الزومبا أو تمارين المقاومة أو حتى التمارين عالية الكثافة مفيدة لعملية التمثيل الغذائي لديك. تتحكم التمارين الرياضية في مستويات السكر في الدم ، وتزيد من مقاومة الأنسولين ، وتحسن المؤشر الجلايسيمي ومستويات الجلوكوز الصيام. علاوة على ذلك ، أثبتت بعض الدراسات أن التمارين المنتظمة تفيد بشكل كبير حساسية الأنسولين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحفاظ على نشاطك طوال اليوم يمكن أن يكون أكثر فائدة لمستويات الجلوكوز لديك.

2.تجنب المشروبات السكرية والأطعمة المكررة

ليس سراً أن تجنب المحليات الصناعية والأطعمة المكررة أمر ضروري لتحسين مستويات الجلوكوز لديك. تحتوي معظم الأطعمة المصنعة والمكررة والمعبأة والسكرية على نسبة عالية من الكربوهيدرات. تؤدي الكميات الكبيرة من الكربوهيدرات إلى تحفيز مستويات الجلوكوز وتضر بعملية التمثيل الغذائي. يمكن أن يؤثر استهلاك المزيد من الكربوهيدرات على هرمون الأنسولين ويعيق عملية التمثيل الغذائي لديك.

تتحلل الكربوهيدرات إلى سكر بسيط عند هضمها. علاوة على ذلك ، عند تناول الأطعمة المكررة ، فإنك تستهلك سعرات حرارية فارغة لا تساعد جسمك وتؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات الجلوكوز.

3. عدم الاجهاد والتوتر

نظرًا لأن الإجهاد يمكن أن يساهم في زيادة مستويات الجلوكوز لديك ، فمن الضروري إدارة التوتر لديك للحفاظ على مستويات الجلوكوز لديك تحت السيطرة. يمكن أن تؤدي العديد من العوامل الشخصية والمهنية إلى إجهادك. بالإضافة إلى ذلك ، هناك ارتباط كبير بين الإجهاد المرتبط بالعمل وارتفاع مستويات السكر في الدم.

4.النوم الجيد لصحة التمثيل الغذائي

في المتوسط ​​، 7-8 ساعات من النوم يوميًا ضرورية لعقلك وجسمك للعمل بشكل صحيح. النوم السليم يعيد شحن جسمك لليوم التالي ويخفض مستويات الجلوكوز لديك. لذلك ، يمكنك التحكم في مستويات الجلوكوز أو السكر في الدم من خلال منح جسمك الوقت المناسب للراحة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم من انخفاض تحمل الجلوكوز مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على الحد الأدنى من ساعات النوم يوميًا.

5.الحد من تناول الدهون المشبعة

إن تناول نسبة عالية من الدهون المشبعة هو العامل الرئيسي الذي يساهم في حساسية الأنسولين. الدهون المشبعة عامل حاسم في تحفيز مستويات الجلوكوز لديك. الأطعمة عالية الدهون المشبعة مثل منتجات الألبان والدجاج ولحم الخنزير المقدد وما إلى ذلك ، لا تهضم بسرعة ، مما يساهم في تقلب مستوى الجلوكوز. لذلك ، من الضروري الحد من تناول الدهون المشبعة.

6. الحفاظ على الوزن السليم

لكي يحول التمثيل الغذائي الخاص بك الطعام إلى طاقة ، من الضروري الحفاظ على وزن الجسم المناسب. السمنة أو الوزن المفاجئ هو السبب الرئيسي لاختلالات التمثيل الغذائي. علاوة على ذلك ، يساهم الوزن الزائد في الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ويمكن أن يؤثر بشكل سيء على مستويات الجلوكوز لديك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي فقدان حوالي 5-7٪ من وزن الجسم إلى تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أفضل وتحسين صحة التمثيل الغذائي.

7.تناول الدهون الصحية والبروتينات

ليس كل ما يحتوي على الدهون ضارًا. الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة هي دهون صحية أو دهون جيدة. تشكل هذه الدهون خطرًا أقل للتسبب في أي مرض استقلابي أو خلل وظيفي. يمكن لعملية التمثيل الغذائي الخاصة بك تحويل هذه الدهون إلى طاقة بسرعة أكبر من الدهون المشبعة.