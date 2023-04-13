نصائح مهمة وصحية لو عندك سكر حمل.. بلاش أطعمة مصنعة

كتبت نهير عبد النبى

سكري الحمل هو نوع من مرض السكري يتطور أثناء الحمل عندما يكون سكر دم الأم أو جلوكوز الدم أعلى مما ينبغي، وحسب ما ذكره موقع healthmatters أثناء الحمل تفرز المشيمة الهرمونات، والغرض الواضح منها هو رفع نسبة السكر في الدم، لأن الجلوكوز هو المصدر الرئيسي لطاقة الطفل لينمو ويتطور.

فإن جميع النساء الحوامل معرضات لخطر الإصابة بسكري الحمل ويتعلق الكثير منها بالهرمونات القادمة من المشيمة وبسبب العوامل الوراثية أو مشاكل الصحة الشخصية ، يكون بعض الناس أكثر حساسية لهذه الهرمونات من غيرهم.



عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بسكري الحمل إذا:

-أكبر من 25 عامًا

-لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري

-حامل بتوأم أو ثلاثة توائم

-لديك مقدمات السكري

-أنجبت طفلًا سابقًا وزنه 9 أرطال أو أكثر عند الولادة

-يعانون من زيادة الوزن ( مؤشر كتلة الجسم لديهم 25 أو أعلى )

-تعانين من متلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، وهو اضطراب هرموني يجعل الجسم مقاومًا للأنسولين

من المثير للاهتمام ، أن حوالي 40٪ من الأشخاص الذين يعانون من سكري الحمل ليس لديهم أي عوامل خطر ، وهذا هو السبب في أننا نختبر الجميع ، لأن أي امرأة حامل معرضة لخطر الإصابة بسكري الحمل".



بمجرد أن تصاب المرأة الحامل بسكري الحمل ، هناك عدة خطوات لإدارته بشكل فعال وهى:

-افحصى نسبة السكر في الدم بانتظام

نوصي المرضى بفحص نسبة السكر في الدم أربع مرات في اليوم أول شيء في الصباح قبل أن تأكل ، وهو سكر الدم أثناء الصيام ثم بعد ذلك بساعة أو ساعتين بعد اللقمة الأولى من كل وجبة الإفطار والغداء والعشاء ".

-تحسين نظامك الغذائي

تعد الخيارات الغذائية الصحية أمرًا حيويًا عند التعامل مع سكري الحمل يوصي االاطباء بموازنة كل وجبة مع البروتين الخالي من الدهون والكربوهيدرات الصحية المعقدة مثل خبز القمح الكامل والأرز البني والخضروات والكثير من الألياف. "هذا النمط من الأكل يساعد في الحفاظ على سكر الدم في حالة طبيعية وثابتة."



نصائح التغذية -يجب أن تحتوي كل وجبة على بروتين خالٍ من الدهون مقترنًا بكربوهيدرات صحية ، حتى لو كانت مجرد وجبة خفيفة.

-اهدف إلى تناول ثلاث وجبات متوسطة الحجم على مدار اليوم مع ثلاث وجبات خفيفة بينهما.

-يجب أن تكون وجبة الإفطار هي الوجبة التي تحتوي على أقل كمية من الكربوهيدرات.

-قومى بزيادة محتوى الألياف في وجباتك عن طريق تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.

-قللى من المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة.