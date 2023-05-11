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مصطفى بكرى يتلقى واجب العزاء فى شقيقه الراحل محمود بكرى لليوم الثانى.. صور

الخميس، 11 مايو 2023 03:19 م
مصطفى بكرى يتلقى واجب العزاء فى شقيقه الراحل محمود بكرى لليوم الثانى.. صور مصطفى بكرى يتلقى واجب العزاء فى شقيقه الراحل محمود بكرى لليوم الثانى
قنا صابر سعيد

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واصل الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، اليوم الخميس، استقبال القادمين لآداء واجب العزاء فى وفاة شقيقه الراحل عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفى محمود بكرى، والذى وافته المنية يوم الثلاثاء.
 
وشيع أبناء محافظة قنا والمعنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر القرية والتى أوصى بدفنه فيها، وتواجد مصطفى بكرى أشقائه وأبناء عمومته بالقرية لاستقبال المتوافدين على واجب العزاء.
 
وشهدت قرية المعنا التابعة لبندر قنا حالة من الحزن بعد وفاة الكاتب الصحفى محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية بعد صراع 70 يوما مع المرض مكث فيها داخل المستشفى ليلقى ربه، واكتست محافظات قنا بالسواد حزنا على وفاة الراحل الذى عرف عنه حبه للخير ومساعدة الغير قادرين داخل المحافظة أو من أبناء دائرته فى حلوان أثناء فترة توليه عضو لمجلس الشيوخ.
 
وأدى الآلاف من أبناء محافظة قنا وقرية المعنا، أمس الأربعاء، صلاة الجنازة للراحل محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفى، من مسجد شئون المعنا بقريته، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، ويوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، واستقبل الآلاف من أبناء محافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل بمسقط رأسه فى قرية، حتى شبعوا الجثمان إلى مقابر القرية بعد الصلاة عليه من مسجد شئون المعنا ودفن جثمانه بمقابر العائلة، وحضر أيضا عدد من نساء وفتيات القرية لتوديع الراحل.
 
عزاء-الراحل-محمود-بكري
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(18)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(19)
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(19)

مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(20)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(21)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(22)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(23)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(24)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(25)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(26)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(27)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(28)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(29)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(30)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(31)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(32)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(33)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(34)
 
مصطفى-بكرى-يتلقى-واجب-العزاء-فى-شقيقه-الراحل-محمود-بكرى-(35)

 


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