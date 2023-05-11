توافد المعزين على سرادق عزاء النائب الراحل محمود بكرى فى قنا.. صور

قنا صابر سعيد

استقبل الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، عدد من أبناء محافظة قنا والمحافظات الأخرى القادمين لتأدية واجب العزاء فى وفاة شقيقه الراحل عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفى محمود بكرى ، والذى وافته المنية يوم الثلاثاء.

وشيع أبناء محافظة قنا والمعنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر القرية والتى أوصى بدفنه فيها، وتواجد مصطفى بكرى وأشقائه وأبناء عمومته بالقرية لاستقبال المتوافدين على واجب العزاء.

وشهدت قرية المعنا التابعة لبندر قنا حالة من الحزن بعد وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية بعد صراع 70 يوما مع المرض مكث فيها داخل المستشفي ليلقى ربه، واكتست محافظات قنا بالسواد حزنا على وفاة الراحل الذي عرف عنه حبه للخير ومساعدة الغير قادرين داخل المحافظة أو من أبناء دائرته في حلوان أثناء فترة توليه عضو لمجلس الشيوخ .

وأدى الآلاف من أبناء محافظة قنا وقرية المعنا، أمس الأربعاء، صلاة الجنازة للراحل محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، من مسجد شئون المعنا بقريته، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، ويوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي. واستقبل الآلاف من أبناء محافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل بمسقط رأسه في قرية، حتى شبعوا الجثمان إلي مقابر القرية بعد الصلاة عليه من مسجد شئون المعنا ودفن جثمانه بمقابر العائلة، وحضر أيضا عدد من نساء وفتيات القرية لتوديع الراحل.



توافد المعزين على سرادق عزاء الراحل محمود بكرى بقنا



توافد المعزين على سرادق عزاء الراحل محمود بكرى بقنا