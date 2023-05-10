8 فوائد لتناول الخس.. من صحة القلب لتقوية المناعة

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر الخس من أكثر الخضراوات الورقية شيوعًا واستهلاكًا، يوفر العناصر الغذائية الأساسية لجسمك، الخس مليء بالفيتامينات والمعادن والمركبات الكيميائية مثل الكاروتينات والفلافونويد ومجموعات فيتامين ب وحمض الفينول والتوكوفيرول وحمض الأسكوربيك، وما إلى ذلك والتي قد تكون مفيدة لجسمك وصحتك العامة ، وإليك فوائده وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

ما هي الفوائد الصحية للخس

1. يعزز صحة قلبك

أوراق الخس مليئة بفيتامين C الذي قد يساعد في تقليل تصلب الشرايين وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية ، تشير دراسات مختلفة إلى أن تناول الخس قد يقوي الشرايين في قلبك وقد يكون مفيدًا في منع النوبات القلبية.

2. يساعد في محاربة الالتهاب

ينتمي الخس إلى عائلة Compositae. تم استخدام بذور هذا النبات للتخفيف من الالتهاب وآلام العظام، قد يكون وجود بروتينات معينة في الخس مثل ليبوكسيجيناز مفيدًا في السيطرة على الالتهاب ومكافحته ، تشير الدراسات إلى أن الفيتامينات A و E و C و K الموجودة في الخس قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم .

3. يحسن صحة الدماغ

عندما يحدث ضرر كبير لدماغك ، فقد يؤدي ذلك إلى موت الخلايا العصبية، قد يؤدي هذا إلى أمراض دماغية قاتلة مثل مرض الزهايمر،تلعب المستخلصات الموجودة في الخس دورًا محوريًا في تنظيم الحرمان من الجلوكوز في جسمك ومنع موت الخلايا العصبية ، فإن إضافة الخس إلى وجباتك يمكن أن يساعد في الحفاظ على اضطرابات الدماغ.

4. تعزيز فقدان الوزن

قد يكون تناول الخس يوميًا خيارًا مثاليًا للمساعدة في إنقاص الوزن بسبب محتواه من السعرات الحرارية، تشير الدراسات إلى أن الخس يحتوي على كمية كبيرة من الماء وقليل السعرات الحرارية ، فهو قوة من العناصر الغذائية الأساسية مما يجعله العنصر الغذائي المثالي لفقدان الوزن وتغذية جسمك، واحدة من الفوائد الرئيسية لتناول الخس هو أنه قد يساعدك في إدارة الوزن بشكل صحي.

5. يساعد على تعزيز مناعتك

لأن الخس مليء بالعناصر الغذائية الغنية والفيتامينات والمعادن ؛ إحدى الفوائد المذهلة للخس هي أنه قد يساعد في تعزيز المناعة ، فهي مليئة بالكاروتينات ، والفلافونويد ، ومجموعات فيتامين ب ، وحمض الفينول ، وتوكوفيرول ، وحمض الأسكوربيك ، وما إلى ذلك والتي قد تكون مفيدة لجسمك وصحتك العامة .

6. يساعد في علاج الأرق

تدعي الدراسات أن الخس يحتوي على مادة تسمى لاكتوكاريوم ، والتي قد تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز النوم الجيد ، يوصى بتضمين أوراق الخس في العشاء الخاص بك لأنها قد توفر لك نومًا عميقًا .

7. يعزز صحة عظامك

الخس غني بالفيتامينات مثل A و K و C ؛ وكلها ضرورية في إنتاج الكولاجين (الخطوة الأولى في عملية تكوين العظام). يساعد فيتامين ك في تعديل التمثيل الغذائي للعظام ، ويعمل على كثافة العظام ، ويبني الغضاريف والأنسجة الضامة في جسمك ، يساعد فيتامين أ في تطوير خلايا عظمية جديدة ،فيتامين سي يكافح استنزاف العظام ، وهو أحد أكبر العوامل التي تساهم في الشيخوخة.

8. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

وفقًا للأبحاث اليابانية ، فإن الخصائص المضادة للأكسدة إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الخس قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.