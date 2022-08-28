CDC: الخس الرومانى المضاف للساندوتشات سبب بكتيريا الإشريكية القولونية

كتبت أمل علام

كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، عن إن تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في أربع ولايات في الغرب الأوسط من مصدرغير معروف أثر على 47 شخصًا آخرين، مع الإبلاغ عن وجود شطائر من الأطعمة محملة بهذه البكتيريا وكانت السبب في الإصابة ليصل إجمالي المصابين إلى 84 شخصًا، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن 52 شخصًا من بين 62 شخصًا قابلتهم أفادوا بأنهم تناولوا شطائر مع الخس الروماني في الأسبوع السابق لمرضهم.

وقالت سلسلة مطاعم البرجر لرويترز: "نتعاون بشكل كامل مع سلطات الصحة العامة في تحقيقاتها الجارية بشأن تفشي الإشريكية القولونية الإقليمية".

كإجراء احترازي، قام المطعم باستبدال ساندوتش الخس في بعض الفروع في المناطق المتضررة، حسبما أكدت الشركة.

وقالت الشركة "الخس الذي نستخدمه في سلطاتنا مختلف ولا يتأثر بهذا الإجراء"، ومع ذلك، ينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بعدم تناول الطعام في مطاعم ويندي، ويطلب من الناس تجنب الخس الروماني لأنه لم يؤكد بعد السبب الدقيق لتفشي المرض.

اعتبارًا من يوم الأربعاء، تم نقل 38 شخصًا إلى المستشفى في جميع أنحاء ميشيجان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا، على الرغم من أن العديد من سلالات الإشريكية القولونية توجد في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء وهي غير ضارة، إلا أن أنواعًا معينة يمكن أن تسبب تقلصات شديدة في البطن وإسهالًا دمويًا وقيءًا.

وقالت الوكالة إن العدد الفعلي للمرضى من المرجح أن يكون أعلى ما تم الإبلاغ عنه وقد لا يقتصر تفشي المرض على الولايات الأربع.