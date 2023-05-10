اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة تطلق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:06 م
حصاد الوزارات.. الصحة تطلق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم قافلة حياة كريمة
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير المالية يعلن تخصيص 4.2 مليار جنيه بموازنة 23/24 لتعيين 70 ألف موظف
 
وزير المالية: الدولة قادرة على الوفاء بكل تعهداتها المتعلقة بالعملة الصعبة
 
الأوقاف تعلن لأول مرة انطلاق مراكز تلاوة القرآن الكريم لكبار القراء
 
الحكومة توافق على اتفاق تمويل توسيع برنامج "تكافل وكرامة للتحويلات النقدية"
 
الحكومة توافق على إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل بين مصر وقطر
 
بدء تحويل الطلاب العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان 13 مايو
 
الصحة تطلق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم
 
الصحة: زيادة أعداد الفرق الطبية لتقديم خدمات الدعم النفسى للقادمين من السودان
 

 


حصاد الوزارات

الماليه

الاوقاف

موازنه الدوله

الحكومه

الازدواج الضريبى

الضرائب

جامعات روسيا

اوكرانيا

السودان

حياه كريمه



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