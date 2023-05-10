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الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:49 ص
الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه رغيف الخبز - أرشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار من خلال هيئة السلع التموينية، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

 

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رفع سعر الخبز المدعم

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

خليك واعى

خليك واعي



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