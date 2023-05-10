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الصحة: زيادة أعداد الفرق الطبية لتقديم خدمات الدعم النفسى للقادمين من السودان

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:56 م
الصحة: زيادة أعداد الفرق الطبية لتقديم خدمات الدعم النفسى للقادمين من السودان وزارة الصحة والسكان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، زياد فرق الأطباء والتمريض، لتقديم خدمات الدعم النفسي والمشورة، بالتقييم أو الدعم الأولي أو الإحالة، للمصريين العائدين والأشقاء النازحين، من دولة السودان، من خلال مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تعزيز خدمات فرق الطوارئ للدعم النفسي بمستشفيات (الصداقة، أبو سمبل الدولي، أسوان للصحة النفسية)، لاستقبال الأشقاء السودانيين، والمصريين الذين وصلوا إلى حدود جمهورية مصر العربية.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أن خدمات الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، متاحة للقادمين الذين يحتاجون إلى الاستفسار أو الدعم النفسي إلى جانب خدمات المنصة الإلكترونية الوطنية للصحة النفسية https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.
 
من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه جاري تدريب فريق الخط الساخن، والمنصة الوطنية لخدمات الصحة النفسية، على برنامج «سد الفجوة» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب غير المتخصصين في الطب النفسي لدمج خدمات الصحة النفسية واستيعاب عدد أكبر من المرضى.
 
وذكرت «منن عبدالمقصود» أن تلك الخدمات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية، على دعم علاقات التآخى بين الشعوب، بما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.
 
جدير بالذكر، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تم منذ بداية الأزمة، تجهيز عيادة لـ«الدعم النفسي» للأطفال والسيدات وجميع القادمين من دولة السودان.

السودان

وزارة الصحة

النازحين السودانيين

اليوم السابع بلس



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