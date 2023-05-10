جامعة طنطا تعلن عن عدة وظائف بكلية الفنون التطبيقية

الغربية محمد طارق

أعلنت جامعة طنطا في محافظة الغربية، عن حاجتها لشغل عدة وظائف منها "أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد" بكلية الفنون التطبيقية.

وأضاف الإعلان أن المستندات المطلوبة هي "أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة، أصل شهادة الماجيستير بتقدير ومجموع المقررات الدراسية والنسبة المئوية، أصل شهادة البكالوريوس بالتقدير التراكمي والمجموع الكلي والنسبة المئوية، أصل شهادة تقديرات ومجموع المواد الدراسية موضحاً بها درجة التخصص، 3 نسخ من الماجيستير مع خطاب توصية من المشرف علي الرسالة، أصل شهادة الميلاد، أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور، صورة من بطاقة الرقم القومي و 6 صور شخصية"

وأشار البيان إلى أن الطلبات تقدم باسم رئيس الجامعة بمقر الإدارة العامة لجامعة طنطا بشارع الجيش، مكتب المدير العام لشؤون هيئة التدريس، خلال موعد غايته 16 من الشهر الجاري.