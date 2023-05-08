"صيدلة طنطا" تحتفل بتخريج الدفعة الـ45 من برنامج بكالوريوس الصيدلة

نظمت كلية الصيدلة جامعة طنطا اليوم الأحد، حفل تخرج الدفعة الـ45 من برنامج بكالوريوس الصيدلة، والدفعة الـ9 من برنامج الصيدلة الإكلينيكية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة أمل كباش وكيل الكلية لشئون التعلبم والطلاب، والدكتورة منى الأعصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى دنيا نقيب الصيادلة بمحافظة الغربية، والدكتور هاني الشامى عميد كلية التجارة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ولفيف من أولياء الأمور.

أكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا تعمل دائما على تطوير برامجها التعليمية واستحداث برامج مميزة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا لربط الخريجين بسوق العمل وتأهيلهم للمنافسة محليا ودوليا، مقدما التهنئة للخريجين، موضحاً أنهم قادرون على تحقيق طموحات هذا الوطن فهم أمل الامة مشيراً إلى أن الجامعة تصنع اجيالا تجمع بين العلم والخلق الرفيع من خلال توفير بيئة تعليمية ملهمة تقودهم الى افاق المجد وتدفعهم نحو قمة النجاح ، موجهاً الشكر لقيادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسى .

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة، أن طلاب كلية الصيدلة هم ثروة من ثروات جامعة طنطا العريقة، مضيفاً ان الحياة العلمية لم تنتهى عند التخرج ولكن يجب الاستمرار في طلب العلم، متمنياً لجميع الخريجين دوام النجاح والتفوق .

أكدت الدكتورة سحر الحجار أن كلية الصيدلة ستظل ابوابها مفتوحة دائماً لهم للاستفادة من امكانياتها والاستزادة من علم وتجارب وخبرات اعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما توجهت بالتهنئة لأولياء الأمور باعتبارهم شركاء النجاح، ويرون بأعينهم اليوم حصاد مابذلوه مع اولادهم .

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الخريجين واعطائهم شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية.