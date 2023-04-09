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حصاد الوزارات.. تخصيص زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية

الأحد، 09 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. تخصيص زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 
أيمن عاشور: 535 قافلة طبية خلال 2022 قدمت خدماتها لأكثر من 300 ألف حالة
 
الصحة: تخصيص زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية
 
الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا
 
تخصيص 20 مسجدا للاعتكاف بشمال سيناء.. تعرف عليها
 

 


حصاد الوزارات

ايمن عاشور

الصحه

القوافل الطبيه

شمال سيناء

الرى



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