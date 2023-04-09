حصاد الوزارات.. تخصيص زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
أيمن عاشور: 535 قافلة طبية خلال 2022 قدمت خدماتها لأكثر من 300 ألف حالة
الصحة: تخصيص زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية
الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا
تخصيص 20 مسجدا للاعتكاف بشمال سيناء.. تعرف عليها
الرى تعلن حالة الطوارئ لاستقبال موسم الصيف
الزراعة: تجريع 5.8 مليون رأس ماشية ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع
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