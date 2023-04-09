الصحة: تخصيص زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات و مراكز الرعاية الأولية تخصص زيارات منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة، لتلقي الخدمة الطبية المطلوبة .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية، لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة، مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ عقب انتهاء الأولى، وأن المبادرة تستهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن.

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها: يمكن للرعاية الأولية التعامل مع 70% من الخدمات دون الحاجة لمستويات أخرى من الرعاية الطبية، كما أن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن 251 منشأة في كل إدارة صحية في 21 محافظة، بينما المرحلة الثانية تتضمن 1004 منشأة، أما المرحلة الثالثة تشمل 4942 منشأة.